Notfälle Bergung von havariertem Donaufrachter dauert an

Das in einer Schleuse in der Oberpfalz gesunkene Frachtschiff soll schwimmfähig gemacht und schwimmend aus der Schleuse herausgebracht werden. Das sagte am Montag der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Donau MDK, Guido Zander, in Wörth an der Donau (Landkreis Regensburg). Der 85 Meter lange Frachter war am 10. März gesunken. Das Schiff sei zuvor in der Mitte zusammengeknickt, so dass Wasser eintrat, so Zander. Auf der Sohle der Schleuse habe es sich wieder plan hingelegt.

dpa