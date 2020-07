Tourismus „Bergwelt“-Gegner demonstrieren am Grünten

Ein rotes Fragezeichen gegen einen „Rummelplatz“ am Gipfel: Etwa 80 Freunde und Mitglieder einer Bürgerinitiative haben am Samstag im Allgäu gegen Pläne für eine „Bergwelt“ am Grünten demonstriert - mit neuen Liften, größeren Beschneiungsanlagen und einem Hütten-Neubau.