Geschichte Bericht: Bedenken gegen „Landshut“ in Bundeswehrmuseum

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zweifelt einem „Spiegel“-Bericht zufolge an einer Ausstellung der 1977 von palästinensischen Terroristen entführten Lufthansa-Maschine „Landshut“ in einem Bundeswehrmuseum in Berlin.