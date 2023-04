Eishockey Bericht: Coach Jackson verlässt München, Söderholm folgt

Meistercoach Don Jackson gibt einem Medienbericht zufolge seinen Posten beim EHC Red Bull München auf und wird durch den früheren Bundestrainer Toni Söderholm ersetzt. Der 66 Jahre alte Jackson werde bei der für Freitag um 11.00 Uhr angesetzten Pressekonferenz seinen Rücktritt als Trainer des deutschen Eishockey-Meisters erklären, berichtete die „Bild“ am Donnerstagabend. Er bleibe in einer übergeordneten Rolle bei Red Bull und solle den Clubs in München und Salzburg als Berater helfen, hieß es weiter.

dpa