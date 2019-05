Fussball Bericht: Man City trifft Sané-Berater für Vertragsgespräche Manchester City will Medienberichten zufolge nochmal einen Versuch starten, den Vertrag mit dem vom FC Bayern München umworbenen Leroy Sané zu verlängern.

Merken

Mail an die Redaktion Leroy Sané von Manchester City. Foto: Uwe Anspach/Archivbild

Manchester.Wie die „Manchester Evening News“ am Montag berichten, wolle sich der englische Meister in dieser Woche mit den Beratern des Fußball-Nationalspielers zusammensetzen, um über das Thema zu sprechen. Sanés Vertrag beim Team von Trainer Pep Guardiola läuft noch bis zum Sommer 2021.

Der 23 Jahre alte Sané, der im Sommer 2016 vom FC Schalke 04 zu Man City gewechselt war, soll angeblich mehrere Angebote des Premier-League-Clubs zur Verlängerung seines Kontrakts abgelehnt haben. In der abgelaufenen Saison kam er in 31 Liga-Spielen zum Einsatz und erzielte zehn Tore. Nur 21 Mal stand Sané in der Startelf.