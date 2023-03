Bundesliga Berichte: Tuchel soll Posten von Nagelsmann übernehmen

Der FC Bayern München soll sich Medienberichten zufolge mit Trainer Thomas Tuchel als Nachfolger von Julian Nagelsmann einig sein. Wie der Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano am Donnerstagabend via Twitter schrieb, sollen sich beide Seiten entsprechend verständigt haben. Die Unterlagen sollten noch am Abend fertiggestellt werden. Vom deutschen Fußball-Rekordmeister gab es zu den Berichten zunächst keine Reaktion. Die „Bild“ hatte von der Trennung der Bayern von Nagelsmann mit sofortiger Wirkung berichtet.

dpa