Bundesliga-Spiel Berisha soll Augsburg zum Sieg gegen Schalke führen

Der FC Augsburg setzt in seinem 200. Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Schalke 04 auf Tore von Mergim Berisha an. Der von Bundestrainer Hansi Flick erstmals für die Nationalmannschaft berufene Angreifer steht nach seinem jüngsten Doppelpack beim 3:5 in München natürlich auch am Samstag wieder in der Startelf.

dpa