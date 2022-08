Ausbau erneuerbarer Energien Bernreiter: „800 neue Windräder sind das Ziel“ - So soll es klappen von Alexander Kain

Merken

Mail an die Redaktion Bayerns Bau- und Verkehrsminister Christian Bernreiter: „Wir nutzen zeitlichen Spielraum, den der Bund uns lässt, im Interesse der Menschen.“ Foto: Flesch

Passau, Stadt.Was den anstehenden Ausbau von Windkraft angeht, können Bauwillige in Bayern schon jetzt mit ihren Planungen beginnen, sagt Bauminister Christian Bernreiter (CSU) im Interview mit der Heimatzeitung.

Die unter Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) eingeführte 10H-Regelung, wonach der Abstand eines Windrades zur nächsten Wohnbebauung üblicherweise der zehnfachen Höhe des Windrad-Mastens entsprechen muss, hat den Bau neuer Windräder in Bayern lange Zeit enorm gebremst. Wie geht es jetzt weiter?







Christian Bernreiter: Mit unserer bayerischen Lösung schaffen wir einen gerechten und verträglichen Ausgleich zwischen dem Ausbau der erneuerbaren Energien und dem Schutz von Natur und Landschaft. Gleichzeitig nehmen wir dabei auch die Bürgerinnen und Bürger mit. Das heißt: Wir entwickeln unsere Abstandsregel so weiter, dass mehr geeignete Flächen für die Windkraft zur Verfügung stehen. Wir definieren Ausnahmen, wo der Abstand nur noch 1000 Meter betragen muss, zum Beispiel in schon rechtskräftigen Vorranggebieten, im Wald, entlang von Autobahnen und Eisenbahnstrecken oder im Umkreis von Gewerbe- und Industriegebieten. Damit stärken wir Bayerns bundesweite Führungsrolle beim Ausbau der erneuerbaren Energien, aber eben im Einvernehmen mit der Bevölkerung. Der Ampel-Koalition ist dieser Punkt egal, das ist einfach Fakt. Ab nächstem Juni streicht sie in Windenergiegebieten die Mindestabstände zur Wohnbebauung. Dann können Windräder, ähnlich hoch wie der Münchner Olympiaturm, bis auf das immissionsschutzrechtliche Minimum an die Häuser heranrücken. Und das können deutlich weniger als 1000 Meter sein. Deswegen nutzen wir den zeitlichen Spielraum, den der Bund uns lässt, im Interesse der Menschen. Ich gehe davon aus, dass viele Planer eben nicht darauf warten, bis die Flächen aufwendig ausgewiesen sind, sondern lieber so schnell wie möglich in den gesetzlich definierten Gebieten loslegen.

Rund 1300 Windräder gibt es derzeit in Bayern. Wie viele ließen sich neu schaffen, wo ist das Ziel?

Bernreiter: Zunächst einmal: In Bayern gibt es rund 1300 Windräder – trotz 10H-Regel. In Baden-Württemberg dagegen sind es nur gut 800. Mit unserer bayerischen Regelung weiten wir die Fläche, die für Windkraft zur Verfügung steht, nun noch deutlich aus. Unser Ziel ist, 800 neue Windräder auf den Weg zu bringen. Die Rückmeldungen aus der Praxis machen mich auch sehr zuversichtlich, dass wir das schnell erreichen.

„Wir bringen Vernunft ins Berliner Chaos“

Ab wann können Bauwillige mit den Planungen beginnen?

Bernreiter: Im Prinzip sofort. Nach Zustimmung des Landtags im Herbst zu unserem Gesetzentwurf können die Genehmigungsunterlagen umgehend eingereicht werden. Das ist ja der große Vorteil unserer Regelung. Wenn die Planer den Mindestabstand von 1000 Metern berücksichtigen, wird es keine Probleme mit dem Baurecht oder dem Immissionsschutz geben und das Ganze kommt zügig voran. Das Gesetz der Ampel-Koalition schafft dagegen zusätzliche Bürokratie. Zwar fällt der Mindestabstand ab dem 1. Juni in Windenergiegebieten weg. Aber die müssen erst durch die regionalen Planungsverbände ausgewiesen werden. Dafür müssen die Kommunen beteiligt werden, die Pläne müssen mehrmals ausgelegt werden und so weiter. Das dauert mindestens ein Jahr und dann kann das Vorranggebiet natürlich auch beklagt werden.

Nach der Verkündung der Energiewende 2011 wurde damals vielerorts mit Planungen losgelegt – die dann durch die 10H-Regelung zunichte gemacht wurden. Können Sie ausschließen, dass derlei nochmal passiert? Nicht, dass sich Bund und Bayern bei den Neuregelungen ins Gehege kommen…

Bernreiter: Mit unseren bayerischen Windkraftregeln bringen wir Vernunft ins Berliner Chaos. Was jetzt im Ampel-Gesetz steht, war ursprünglich anders besprochen. Bundesminister Robert Habeck (Grüne) setzt beim Ausbau der Windkraft auf die Brechstange. Es schadet aber dem Ausbau der erneuerbaren Energien, wenn vor lauter Ideologie die berechtigten Einwände der Bürgerinnen und Bürger nicht ernst genommen werden. Wir haben jetzt für Bayern eine schnelle und einfache Regelung gefunden, die den Vorgaben des Bundesrechts entspricht, die Windkraft voranbringt und dabei auch für Akzeptanz bei den Menschen sorgt.

„Beim Netzausbau müssen wir uns anstrengen“

Welche Hausaufgaben hat Bayern bei der Infrastruktur für die Erneuerbaren zu lösen, welche der Bund?

Bernreiter: Wir sind in Bayern Spitzenreiter beim Ausbau der Erneuerbaren Energien, aber natürlich müssen wir weiter vorankommen. Deswegen bewegen wir uns ja deutlich, gerade beim Ausbau der Windkraft. Das lassen wir uns von der Bundesregierung nicht madig machen, die dem Freistaat gegenüber in diesem Bereich etwas abschätzig auftritt. Wichtig wäre es, endlich die bundesrechtlichen Vorgaben für die Genehmigungsverfahren zu vereinfachen. Außerdem muss der Bund beim Artenschutz nachsteuern: In Baden-Württemberg sehen wir, dass Windräder teils über Monate stillstehen, weil Rotmilane in der Nähe sind. Klar ist: Auch wenn wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien noch so schnell sind, es dauert einfach. Und bis dahin müssen wir die Atomkraftwerke am Netz lassen.

Dass es ein Fehler war, dass Bayern den Stromtrassenbau im eigenen Land teilweise verhindert und verzögert hat, hat die damals dafür zuständige Wirtschaftsministerin und jetzige Landtagspräsidentin Ilse Aigner eingeräumt. Damals wurde sogar Einfluss auf die deutschen Trassenverläufe genommen. Wie schnell lässt sich das Problem aus Ihrer Sicht beheben?

Bernreiter: Ganz klar: Bei Netzausbau müssen wir uns anstrengen und zusehen, dass wir schneller werden. Dafür ist bei uns das Wirtschaftsministerium zuständig. Aber das ist kein rein bayerisches Thema. Es ist ja nicht so, dass in allen Bundesländern fertige Leitungen stehen, die an der Grenze des Freistaats plötzlich aufhören. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, aber das gilt für alle gleichermaßen. Ich fordere auch klar, dass alle Windkraft-, Photovoltaik- und Biomasseanlagen ans Netz angeschlossen werden müssen. Es darf nicht in der Entscheidungskompetenz der Netzbetreiber liegen, ob eine Anlage ans Netz geht oder nicht. Das muss der Bund schnellstens regeln.

Sie sind nicht nur Bau-, sondern auch Verkehrsminister. Was halten Sie von der – wie auch immer gearteten – Verlängerung des 9-Euro-Tickets? Und wie sollte sie finanziert werden?

Bernreiter: Der Bund muss dringend für weitere Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger sorgen – und zwar ausschließlich der Bund. Schließlich zahlen die Länder bereits für etliche Entlastungsmaßnahmen des Bundes mit, obwohl sie diese nicht angestoßen haben. Auf jeden Fall müsste der Tankrabatt fortgesetzt werden, denn gerade die Menschen im ländlichen Raum haben vom 9-Euro-Ticket kaum oder gar nicht profitiert. Natürlich ist es gut, wenn Bus und Bahn attraktiver werden. Dazu gehören aber zwingend Investitionen, um den laufenden Betrieb zu stärken. Bevor wir also über weitere Billigtickets diskutieren, brauchen wir sehr schnell sehr viel mehr Geld, um die Verkehrsunternehmen wegen der extremen Energiepreise zu unterstützen, den Status quo des ÖPNV halten und das Angebot nach und nach verbessern zu können. Der Bund muss deswegen endlich die Regionalisierungsmittel erhöhen. Grundsätzlich wäre dann auch ein 365-Euro-Ticket wünschenswert. Wir als Freistaat Bayern haben für die Ballungsräume ja bereits ein 365-Euro-Ticket für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende geschaffen. Allerdings muss so ein Angebot dann einheitlich in ganz Deutschland gelten und vom Bund finanziert werden.