Verkehrsminister Bernreiter fordert mehr Geld für barrierefreie Bahnhöfe

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter fordert vom Bund mehr Geld, um vor allem kleine Bahnhöfe auf dem Land barrierefrei auszubauen. Das letzte Sonderprogramm für kleine Bahnhalte sei im Jahr 2021 ausgelaufen, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag in München. Bisher habe die Bundesregierung kein Nachfolgeprogramm in Aussicht gestellt. „Mir kommt es vor, als ob die Bundesregierung bei diesem wichtigen Thema im Tiefschlaf ist.“

dpa