Augsburg Bertolt-Brecht-Preis 2023 geht an Lutz Seiler

Der diesjährige Bertolt-Brecht-Preis geht an den Schriftsteller Lutz Seiler („Stern 111“). Wie die Stadt Augsburg am Donnerstag berichtete, soll der mit 15.000 Euro dotierte Preis am 20. April an den 59-Jährigen verliehen werden. Brechts Geburtsstadt Augsburg feiert in diesem Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen den 125. Geburtstag des Schriftstellers und Theatermanns (1898-1956).

dpa