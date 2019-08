Freizeit Berühmten Drehorten auf der Spur Für Film- und Serienfans gibt es in München viel zu entdecken. Die MZ ging auf Entdeckungstour mit Sebastian Kuboth.

Von Katia Meyer-Tien

Merken

Mail an die Redaktion Auch Münchner Volksschauspieler wie Rosl Mayr und Ludwig Schmid-Wildy dürfen auf einer Tour mit Sebastian Kuboth nicht fehlen. Foto: Andrea David

München. Sebastian Kuboth kann nicht sagen, wie oft er die Fernsehserie über den kleinen Kobold Pumuckl schon gesehen hat. Hunderte Male waren es bestimmt, und dann noch mehr, als die Serie digital restauriert wurde, denn plötzlich konnte er noch mehr Details erkennen. Eine Szene, zum Beispiel, in der der Schriftzug „Versicherungskammer Bayern“ über Meister Eders Werkstatt zu erahnen ist, ein Kamerastativ, das vor dem Werkstattfenster steht: Wenn Sebastian Kuboth Pumuckl schaut, dann ist das für ihn wie Puzzeln. In jahrelanger Kleinstarbeit hat er – gemeinsam mit anderen – fast jeden einzelnen Drehort der Serie rekonstruiert. Nicht nur, wo das urige gelbe Hinterhaus war, mit den blühenden Blumenkästen und dem großen Rundbogenfenster, hinter dem der Meister Eder an der Werkbank stand, und die Wirtschaft, in der das große Spanferkelessen stattfand. Sondern auch, wo der Pumuckl tieftraurig weinend nach dem „großen Krach“ die Straße entlang geht.

