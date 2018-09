Unfälle

Beschädigte Kabine der Zugspitzbahn wieder im Tal

Zwei Wochen nach dem Unfall an der Zugspitzseilbahn ist die beschädigte Kabine wieder im Tal. Wann die Bahn wieder regulär fahren kann, ist weiter offen. „Wir hoffen, dass sie noch in diesem Jahr wieder in Betrieb gehen kann“, sagte am Donnerstag die Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn, Verena Lothes.