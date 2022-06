Nürnberg Beschuldigter soll nach Angriff in Reisebus in Psychiatrie

Ein 31-Jähriger soll wegen eines Angriffs auf einen Fahrgast in einem Reisebus nach Ansicht der Staatsanwaltschaft in einer Psychiatrie untergebracht werden. „Der Beschuldigte handelte in Tötungsabsicht“, sagte Staatsanwalt Simon Kroier am Montag vor dem Landgericht in Nürnberg. Er habe das wenige Sitzreihen vor ihm schlafende Opfer mehrmals gegen den Kopf geschlagen und getreten, weil er aufgrund von Wahnvorstellungen angenommen habe, dieser wolle ihn töten. Die Kammer wollte am frühen Nachmittag ein Urteil verkünden.

dpa