Memmingen Besitzer erwischt Autodieb und wird von diesem mitgeschleift

Ein Mann ist bei dem Versuch, einen Teenager beim Diebstahl seines Autos zu stoppen, schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 67-Jährige am Mittwoch vom Vorraum eines Getränkemarktes in Memmingen aus beobachtet, wie eine fremde Person sich offensichtlich Zugang zu seinem Auto verschaffen wollte.

dpa