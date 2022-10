Parsdorf Besitzer löscht brennenden Porsche mit Gartenschlauch

Mail an die Redaktion Erst der Besitzer, dann die Feuerwehr: Per Schlauch wurde der brennende Porsche gelöscht. Foto: Feuerwehr Parsdorf-Hergolding

Ein brennender Porsche Carrera und ein verzweifelter 64-jähriger Mann, der versucht, seinen Wagen mit einem Gartenschlauch zu löschen: Dieses Bild bot sich der Feuerwehr im oberbayerischen Parsdorf-Hergoling (Landkreis Ebersberg) am Mittwochabend.

Gegen 21.30 Uhr wurden die Helfer alarmiert. Verletzte gab es zum Glück nicht - aber der Porsche stand im Bereich des Motorraums in Flammen. Eine Atemschutztruppe konnte den Brand löschen. „Zur Kontrolle der Brandstelle kam die Wärmebildkamera zum Einsatz, so konnten die Nachlöscharbeiten zügig durchgeführt werden“, teilt die Feuerwehr auf Facebook mit. Und die Polizei schreibt in ihrem Pressebericht: „Bei dem Porsche handelt es sich bereits um ein älteres, aber noch gut erhaltenes Fahrzeugmodell. Der durch den Brand entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf etwa 30.000 Euro.“













Für die Löscharbeiten musste die Hergoldinger Straße für circa eine Stunde vollgesperrt werden. Zu wesentlichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam es aber nicht.

