Verkehr Besoffen und halb nackt: Mann hackt mit Handbeil auf Tür ein Oben ohne und stark alkoholisiert hat ein Mann in Schwaben mit einem Handbeil auf eine Haustür eingeschlagen.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet auf. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Harburg.Eine Frau habe den Vorfall in Harburg (Landkreis Donau-Ries) beobachtet und Alarm geschlagen, wie die Polizei mitteilte.

Am Tatort war der Mann demnach nicht mehr auffindbar. Später habe die Polizei aber einen weiteren Mann gefunden, der angab, den Mann mit dem Beil in seine Wohnung gebracht zu haben. In dieser Wohnung fand die Polizei den Angaben nach den mittlerweile ruhig gewordenen 33-Jährigen. Der Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2,4 Promille.

Warum der Mann mit seinem Beil auf die Haustüre einschlug und dadurch einen Sachschaden von etwa 1000 Euro verursachte, war noch unklar. Den Angaben zufolge ist der Geschädigte ein Arbeitskollege des Täters.

