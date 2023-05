Aschaffenburg Bestechungs-Verdacht: Ermittlungen im Stadtrat eingestellt

Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Bestechung und Bestechlichkeit von Mandatsträgern in Aschaffenburg sind eingestellt worden. Die Vorwürfe hätten sich nicht bestätigt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München am Mittwoch mit. Diese hatte zusammen mit dem Landeskriminalamt gegen vier Verdächtige im Zusammenhang mit Abstimmungen im Stadtrat von Aschaffenburg in den Jahren 2015 und 2019 ermittelt.

dpa