Ebersberg Besuch von Volksfesten endet mit Gewalt an Bahnsteigen

Lange gab es wegen Corona keine Volksfeste - jetzt ist die Polizei wieder gefordert. Am Vatertag kam es in Oberbayern zu mehreren Schlägereien an Bahnhaltestellen. Die Männer waren zum Teil betrunken, wie die Bundespolizei am Freitag berichtete. In Grafing (Landkreis Ebersberg) sei ein 22 Jahre alter Deutscher „wegen seiner dunklen Haut“ von drei jungen Männern zuerst rassistisch beleidigt und dann geschlagen sowie am Boden getreten worden, teilte die Polizei mit.

dpa