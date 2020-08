Anzeige

Freizeit Besucheransturm: Mehr Kontrollen im Fränkischen Seenland Nicht nur die Alpenregion im Süden Bayerns, sondern auch das Fränkische Seenland sind dieser Tage ein Besuchermagnet.

Mail an die Redaktion Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Nürnberg.Weil es dabei immer wieder Probleme wie Parkverstöße, Behinderung der Rettungswege, Wildcampen und Verstöße gegen die Anti-Corona-Maßnahmen gibt, will die Polizei in Mittelfranken das Gebiet am kommenden Wochenende verstärkt im Blick behalten und Kontrollen durchführen. Nach Angaben vom Donnerstag sollen auch Polizeireiter und ein Polizeihubschrauber im Einsatz sein.