Tiere Besucherrekord zum Tierpark-Jubiläum 2018 kamen knapp 360 000 Besucher in den Straubinger Zoo – ein Plus von elf Prozent. Auch für 2019 steht viel an.

von Melanie Bäumel-Schachtner

Mail an die Redaktion Die jungen Bären sind die komödiantischen Stars im Tierpark. Nachdem sie ihre ursprüngliche Anlage etwas „umdekoriert“ haben, sind sie nun ins ehemalige Eisbärengehege nach nebenan gezogen. Foto: Melanie Bäumel-Schachtner

Straubing.Da haben Tiergartenleiter Wolfgang Peter und Zoopädagogin Michaela Gauderer allen Grund zu lachen: Der Tiergarten Straubing, einziger Zoo in Ostbayern, hat seine Besucherzahlen erneut gesteigert, von rund 324000 im Jahr 2017 auf knapp 360000 im vergangenen Jahr. „Das ist ein Zuwachs von elf Prozent und somit unser bestes Ergebnis aller Zeiten. Wir setzen fort, dass die Zahlenkurve jedes Jahr immer noch ein wenig mehr nach oben steigt“, freut sich Michaela Gauderer. Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen des 70. Geburtstages des Tiergartens. Auch heuer werden wieder viele Aktionen und Sonderführungen geboten. Große Baumaßnahmen stehen ausnahmsweise nicht an.

Draußen geht es schon rund



Die Natur erwacht im Straubinger Tierpark. Die Knospen fangen langsam an zu sprießen, die Papageien kreischen ab sofort wieder in der Freivoliere, die Kraniche singen überall, wo sie Platz finden, und die Krähen fliegen geschäftig herum, mit Nistmaterial in den Schnäbeln. Darauf ist der Tiergarten besonders stolz: „Wir haben die einzige Saatkrähenkolonie in ganz Niederbayern. Deshalb achten wir auf diese Tiere, sie sind uns willkommen“, erklärt die Zoopädagogin.

Auch die ersten jungen Tiere hüpfen schon im Freilauf herum. Die kleine Kamelstute Ashanti ist schon recht keck mit ihrer Mama draußen, auch die beiden Watussi-Kälbchen Kurt und Willi genießen ihre ersten Ausflüge nach ins Freie und begeistern nicht nur die Kinder.

Nach vielen Jahren des Umbaus, zuletzt der Afrika-, Tibet-, Tiger- und Luchsanlage, wird es heuer mit den Bauarbeiten ein wenig ruhiger. Es soll lediglich die alte Luchsanlage abgebrochen werden, übernächstes Jahr soll es dann an dieser Stelle etwas Neues geben, „doch das ist jetzt noch nicht ganz spruchreif.“

Michaela Gauderer freut sich, dass die neue Luchsanlage so gut ankommt – natürlich nicht nur bei den Besuchern, sondern gerade auch bei den vierbeinigen Bewohnern. Dieses Gebäude sei etwas Besonderes: „Es wurde bei der Zoogründung schon errichtet, damals lebten darin Raubtiere. Nachdem jahrelang Vögel und Affen dort wohnten, kehren wir jetzt wieder zurück zu den Wurzeln und nach einem gründlichen Umbau und einer Erweiterung sind wieder kleine Raubtiere eingezogen, unsere Luchse.“

Die Stars dekorierten um



Die Besucher freuen sich, dass der Zoo in Schuss gehalten wird, und honorieren dies. „Im März und April 2018 hatten wir einen richtigen Besucherboom, auch der September, der Oktober und der Januar war so stark besucht wie nie zuvor“, begeistert sich Gauderer.

Zum 80. Geburtstag im Vorjahr wurde ein buntes Veranstaltungsprogramm geboten, eingebettet in das übliche Führungsprogramm, das laut der Verantwortlichen in Straubing sehr gut angekommen ist. Auch heuer werden den Besuchern wieder einige Höhepunkte geboten. So soll es heuer anstatt einer Vogelstimmenführung, so wie im vergangenen Jahr, gleich zwei geben.

Die Öffnungszeiten und Preise Öffnungszeiten: Von März bis Oktober hat der Straubinger Tiergarten zu folgenden Zeiten geöffnet. Der Tiergarten ist von 8.30 bis 18.45 Uhr geöffnet, die Kasse ist von 8.30 bis 17.45 Uhr besetzt. Gegessen und getrunken werden kann in der Gastronomie von 9.30 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen 7 Euro eintritt, Senioren 6 Euro und für Kinder kostet der Besuch 5 Euro.

Andere Vierbeiner : Hunde sind in Straubing willkommen uind zahlen keinen Eintritt – solange sie an der kurzen Leine gehalten weriden, willkommen und zahlen keinen Eintritt.

Online: Weitere Informationen zu Veranstaltungen und besonderen Aktionen des Straubinger Tiergarten gibt es unter: www.tiergarten-straubing.de (lbn)

Zudem ist laut Gauderer eine Kooperation mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) geplant. So soll es eine Aktion zum „Tag des Pinguins“ mit Basteln und Info vor der Anlage der hübschen Frackträger geben, ein Aktionsprogramm Igel und ein Aktionsprogramm Wintervogelfütterung. Auch das Sommerferienprogramm wird wieder ein fester Bestandteil im Jahresablauf sein.

Sehr gut kommen bei den Besuchern nach wie vor die drei jungen Braunbären an. „In typischer Jungspundmanier sind sie sehr aktiv“, sagt die Zoopädagogin mit einem Schmunzeln. So haben sie ihr Gehege so völlig „umdekoriert“, dass nur noch ein Umzug half, dem ramponierten Gelände wieder neues Leben einzuhauchen. Die alte Bärin, die durch die jungen Wilden wieder sehr aktiv geworden ist, verschafft dem dortigen Gelände nun wieder eine kleine Verschnaufpause, während ihre drei jungen Artgenossen sich derzeit mit voller Energie der ehemaligen Eisbäranlage widmen. „Aber wenigstens können sie da nicht so große Löcher graben“,sagt Michaela Gauderer und kann sich das Lachen nicht verkneifen. Die Besucher lieben es – und die Bären ebenso.