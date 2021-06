Anzeige

Unfall Betondecke stürzt ein: Vier Verletzte Beim Einsturz einer Betondecke auf einer Baustelle in Vilsbiburg sind vier Arbeiter verletzt worden. Einer wird vermisst.

Vilsbiburg.Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstag auf einer Baustelle in Vilsbiburg (Lankreis Landshut) gekommen. Wie Günther Tomaschko, Pressesprecher der Polizei, mitteilt, ist dort eine Betondecke auf einer Größe von 70 auf 20 Meter eingestürzt. Auf dieser Decke haben sich zum Unglückszeitpunkt insgesamt fünf Arbeiter befunden. Die ganze betroffene Halle ist rund 7000 Quadratmeter groß.

Bisher ist bekannt, dass davon vier Personen schwer verletzt und teilweise mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurden. Die fünfte Person, die sich ebenfalls auf der Decke befunden haben soll, ist bislang nicht auffindbar. Suchmaßnahmen nach dem vermissten Bauarbeiter verliefen bislang erfolglos. Mit Unterstützung von Personensuchhunden, die eigens eingeflogen wurden, wurde die Baustelle mehrfach abgesucht, mehrere Streifenfahrzeuge suchten im Umfeld nach dem Mann, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Hinweise, dass sich die Person von der Baustelle entfernt hatte, ließen sich bislang nicht bestätigen. Ebenso wenig führten von den Suchhunden in der Baustelle festgestellte Spuren zu dem Mann. Warum die Betondecke plötzlich in sich zusammenbrach, ist bislang noch völlig unklar.