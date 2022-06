Bamberg Betonlaster kippt um: Autobahn voll gesperrt

Vollsperrung in beide Richtungen und lange Staus: Auf der A3 bei Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg ist ein Betonlaster umgekippt. Die Polizei ging am Donnerstag davon aus, dass die Autobahn noch bis in die Nacht voll gesperrt bleibt. Am frühen Nachmittag war in einem Baustellenbereich der Laster auf die Seite gekippt. Für die Aufräumarbeiten benötigen die Einsatzkräfte beide Autobahnspuren. Der Betonlaster müsse mit einem Kran geborgen werden.

dpa