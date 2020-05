Anzeige

Kriminalität Betonplatten auf ICE-Gleisen: Haft wegen versuchten Mordes Mehrere Betonplatten soll ein Jugendlicher auf ICE-Gleise in Niederbayern gelegt haben.

Mail an die Redaktion Ein ICE fährt auf Gleisen. Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild

Osterhofen.Der 15-Jährige sei wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Haft, teilten Bundespolizei, Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. „Ich bin froh, dass wir den dringend tatverdächtigen Urheber dieses Verbrechens so schnell fassen konnten“, erklärte der Leitende Oberstaatsanwalt Rudolf Helmhagen.

Nach Angaben der Ermittler fuhr ein ICE am 25. April bei Osterhofen (Landkreis Deggendorf) über die Platten. Glücklicherweise entgleiste der Zug nicht, niemand habe sich damals verletzt. Zeugen hätten den Jugendlichen beobachtet, so der Leitende Oberstaatsanwalt. Wenige Tage später konnten sie ihn festnehmen. Der Jugendliche hat den Angaben zufolge die Tat weitgehend eingeräumt. Sein Motiv sei noch unklar, hieß es weiter.