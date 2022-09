Verkehr Betonteil kippt auf Baustelle an Münchner Ostbahnhof um

Ein tonnenschweres Bauteil ist auf einer Baustelle am Münchner Ostbahnhof nach hinten gekippt. Bei Arbeiten an einer neuen Brücke hatten am Montag Stützen nachgegeben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Widerlager, ein massiver Unterbau der Brücke, kippte daraufhin. Andere Teile der Konstruktion drohten einzustürzen.

dpa