Kriminalität Betonteile auf Bahngleisen Unbekannte haben in Niederbayern Betonteile, Äste und eine Metallstange auf Bahngleise gelegt.

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Geiselhöring.Ein Zug überfuhr die Gegenstände und wurde dabei beschädigt, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Demnach konnte die Bahn nach dem Vorfall am Bahnübergang in Geiselhöring (Landkreis Straubing-Bogen) am Montagnachmittag aber weiterfahren. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise auf die Täter.