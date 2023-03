Bistümer Betroffenenbeiräte treffen sich mit Sozialministerin Scharf

Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) trifft sich am Montag (16.30 Uhr) mit den Betroffenenbeiräten aus den katholischen Bistümern in Bayern. Dabei soll es nach Angaben des Vorsitzenden des Betroffenenbeirats der Erzdiözese München und Freising, Richard Kick, vor allem um die Frage nach einer unabhängigen Ombudsstelle für Opfer von sexuellem Missbrauch gehen. Betroffene fordern eine solche Stelle und ein größeres Engagement des Staates in der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der Kirche schon seit Jahren.

dpa