Soziales Betroffenenbeirat soll Gewalt in Kinderheimen aufarbeiten

Ein Betroffenenbeirat soll in München künftig maßgeblich an der Aufarbeitung von Gewalt und Missbrauch in städtischen Heimen und Pflegefamilien mitwirken. Das Gremium habe sich am Vorabend konstituiert und werde auf Augenhöhe mit der unabhängigen Expertenkommission den Blickwinkel Betroffener in den Mittelpunkt rücken, teilte die Stadt München am Dienstag mit.

dpa