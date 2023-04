Rosenheim Betrüger erbeuten Goldschmuck im Wert über 50.000 Euro Telefonbetrüger haben bei einer Seniorin in Oberbayern Goldschmuck im Wert von mehr als 50.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gab sich ein Betrüger am Telefon als Staatsanwalt aus und erzählte der Frau in Rosenheim, ihre Enkelin hätte einen schweren Unfall verursacht. Um einer Haft zu entgehen, bräuchte sie viel Geld für die Kaution.

dpa

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Rosenheim.Nach stundenlangen Gesprächen am Telefon habe die Frau schließlich den Goldschmuck und einige Hundert Euro Bargeld an einen Abholer an ihrer Haustür übergeben. Der Mann verschwand mit der Beute.