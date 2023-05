Betrugsmasche Betrüger fordern überhöhte Preise für Teerarbeiten

Vermeintliche Mitarbeiter einer Baufirma haben über eine Betrugsmasche versucht, Grundstückseigentümer in der Oberpfalz mit überhöhten Rechnungen um 25.000 Euro zu prellen. Die zehn bislang unbekannten Männer gaben sich am Dienstag in Königstein (Landkreis Amberg-Sulzbach) als Ansprechpartner einer Firma aus, die Teerarbeiten für wenig Geld anbiete, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

dpa