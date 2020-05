Anzeige

Kriminalität Betrüger gestoppt: Tickets und Waren illegal bestellt Eine Bande soll in großem Umfang Bahntickets und teure Elektronik mit illegal erstandenen Kreditkarten geordert und nie bezahlt haben: Mit Durchsuchungen von zahlreichen Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Rheinland-Pfalz und Bremen haben Ermittler Betrüger gestoppt, die mit ihren kriminellen Geschäften nach bisherigen Erkenntnissen einen Schaden von rund 750 000 Euro verursachten.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Köln.Drei Beschuldigte kamen in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft in Köln am Montag mitteilte. Weitere Verdächtige seien bekannt, aber noch nicht gefasst, sagte ein Sprecher.

Seit Sommer 2017 wird gegen 15 Beschuldigte im Alter von 24 bis 42 Jahren ermittelt - unter anderem wegen des Verdachts des Warenkreditbetrugs, der Urkundenfälschung sowie der Datenhehlerei. Am Sonntag durchsuchten rund 200 Einsatzkräfte der Bundespolizei die Wohnungen von zehn Beschuldigten in den vier Bundesländern. Es wurden Laptops, Mobiltelefone und viele ausgedruckte Online-Tickets sichergestellt.

Die Bande soll mehr als 7000 Kreditkarten im Internet erworben und mit den missbräuchlich erlangten Kontodaten an rund 8700 Bahntickets gelangt sein, für die die Deutsche Bahn nie Geld erhalten habe. Woher die im Netz illegal angebotenen Kreditkarten im Einzelnen stammten, war zunächst unklar. „Wie die Kreditkarten den Inhabern zuvor abhandengekommen sind, muss noch ermittelt werden“, sagte der Behördensprecher. Zudem sollen die Betrüger in 400 Fällen vor allem hochpreisige elektronische Artikel bestellt haben - auch hier unter Angabe falscher Personalien.