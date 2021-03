Anzeige

Kriminalität Betrug bei Corona-Hilfen: Mehrjährige Haftstrafe gefordert Die Staatsanwaltschaft hat in einem Prozess um millionenschweren Betrug bei Corona-Soforthilfen eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten gefordert.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Stift liegt auf einem Antrag für den Corona-Soforthilfe-Zuschuss. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

München.Die Verteidigung verzichtete am Mittwoch vor dem Landgericht München I auf eine konkrete Strafforderung. Am Nachmittag sollte das Urteil fallen.

In den Prozess geht es vor allem um Betrug bei Corona-Soforthilfen. Der 31 Jahre alte Angeklagte soll im März und April 2020 in 91 Fällen in sechs Bundesländern gut 2,5 Millionen Euro beantragt haben. Ausgezahlt wurde allerdings nur Geld für drei Anträge mit einer Summe von 67 776 Euro. Zu diesen drei Fällen sagte der 31-Jährige in seinem letzten Wort, „mea culpa“ - Latein für „meine Schuld“. Zu den anderen ihm vorgeworfenen Fällen des Subventionsbetrugs hat er sich dagegen kaum konkret geäußert.

Der Staatsanwalt hatte seine Forderung unter anderem mit einer „erheblichen kriminellen Energie“ begründet. „Der Angeklagte hat in dreister Art und Weise eine Notlage ausgenützt“, die zur Bekämpfung der Corona-Krise gewährten Nothilfen.

Auch die Verteidigung zweifelt die Taten nicht grundsätzlich an, bewertet sie allerdings etwas anders. Die Anträge seien „stümperhaft“ gestellt worden, das Ganze „eher etwas einfältig“, sagte der Verteidiger. So habe der Angeklagte bei allen 91 Anträgen seine eigene Kontonummer als Ziel angegeben. Alleine dadurch hätten die Taten schnell auffallen müssen - und so sei es dann ja auch gekommen.

© dpa-infocom, dpa:210317-99-853645/3