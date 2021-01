Anzeige

Kriminalität Betrugsmasche mit Corona-Impfung Polizei warnt ältere Bürger: In Bayern werden vermehrt Anrufe unter dem Deckmantel der Gesundheitsvorsorge registriert.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Aktuell versuchen Betrüger mit der Corona-Impfung Geld abzuschöpfen. Foto: Patrick Pleul/dpa

Regensburg.Eine neue Betrugsmasche spielt mit der Angst der Menschen, insbesondere älterer Menschen, vor einer möglichen Coronainfektion.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt deshalb aktuell vor Anrufern, die versuchen, mit falschen Impfterminen Geld abzuzocken. Bayernweit häuften sich die Fälle. In der Oberpfalz sei die Betrugsmasche aber „bislang zum Glück nicht festgestellt“, worden, so Pressesprecherin Meike Diettler vom Polizeipräsidium. Erst in der vergangenen Woche hatte die Polizei vor Betrugsanrufen gewarnt, die unter dem Mantel der Deutschen Rentenversicherung erfolgen.

Kein Geld für Impfung

Nun versuchen die Kriminellen Geld mit der Corona-Impfung zu machen. In einigen Fällen meldeten sich die Täter telefonisch bei älteren Mitbürgern und forderten diese auf, sich zu einer bestimmten Uhrzeit an einer genannten Örtlichkeit einzufinden. Die Angerufenen sollten einen größeren Geldbetrag für die Durchführung der Impfung mitbringen. In anderen Betrugsfällen wurde den Angerufenen ein Termin zur Impfung angeboten. Die Impfung würde vollständig von der Krankenkasse übernommen, hieß es, jedoch sei eine Vorauszahlung notwendig. Die Polizei schließt nicht aus, dass in nächster Zeit noch weitere ähnliche Maschen hinzukommen werden.

Deshalb wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Impfungen gegen das Corona-Virus kostenlos seien. Es müssten keinerlei Vorauszahlungen geleistet und auch keine Aufwandsentschädigungen gezahlt werden. Die Einladung zu den Impfungen erfolge derzeit auch nicht telefonisch, so Polizeisprecherin Diettler. Wer sich impfen lassen möchte, muss selbst aktiv werden und sich um einen Termin im Impfzentrum am Wohnsitz bemühen. Geimpft wird auch nur an den öffentlich bekanntgegebenen Impfzentren der Städte und Landkreise sowie in Alten- und Pflegeheimen durch mobile Impfteams.

Betrugsmasche mit der Rente

Aktuell benutzen Betrüger auch vermehrt die Deutsche Rentenversicherung für ihre Tricksereien. Mit Drohungen, dass die Rente gekürzt werde, versuchen sich die Kriminellen durch Anrufe oder Hausbesuche größere Summen Geld zu erschleichen.