Kriminalität Betrugsmasche mit falschen Polizisten Nach zahlreichen Betrugsfällen mit falschen Polizeibeamten hat die Kripo einen Organisator einer Bande gefasst.

Handschellen sind an einem Gürtel eines Justizvollzugsbeamten befestigt.

München.Wie das Münchner Polizeipräsidium am Montag berichtete, wurde der 44-Jährige in einer Wohnung in Augsburg festgenommen. Es handele sich um ein Mitglied aus der mittleren bis oberen Führungsebene einer Gruppe, die der organisierten Kriminalität zuzuordnen sei. Der Mann soll bei mindestens 350 versuchten und vollendeten Betrugsfällen beteiligt gewesen sein.

Immer wieder erhalten Senioren Anrufe aus professionellen Call-Centern der Betrüger. Bei der Masche mit den falschen Polizisten versuchen die Gauner oftmals, die Opfer dazu zu bringen, einem angeblichen Beamten alle Ersparnisse aushändigen.

Obwohl die Kripo seit vielen Jahren vor solchen Anrufen warnt, werden immer wieder Rentner auf diese Art geschädigt. Der 44 Jahre alte Beschuldigte war bereits am vergangenen Mittwoch verhaftet worden.

