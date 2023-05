Prozess Betrugsverfahren gegen Bürgermeister geht in nächste Instanz

Das Verfahren wegen Betrugs gegen den Bürgermeister von Langenzenn in Mittelfranken geht in die nächste Instanz. Die Staatsanwaltschaft habe Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts Fürth am Montag. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet.

dpa