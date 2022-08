Polizei Betrunken auf Schiff: Kapitän und Steuermann erwischt

Der Kapitän sowie der Steuermann eines Frachtschiffes sind auf dem Main in Unterfranken an zwei Tagen in Folge betrunken erwischt worden. Die Wasserschutzpolizei stellte bei dem 65 Jahre alten Steuermann am Montag fest, dass er mehr als ein Promille Alkohol im Blut hatte, der 38 Jahre alte Kapitän hatte einen sogar noch höheren Wert mit rund 1,5 Promille, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Mittwoch mit. Die Männer wurden kontrolliert, weil das Schiff durch eine ungewöhnliche Fahrweise bei Aschaffenburg aufgefallen sei.

dpa