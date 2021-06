Anzeige

Unfälle Betrunken: Radfahrer fährt gegen Traktor Ein betrunkener 60-Jähriger hat bei einem Fahrradunfall mit einem Traktor schwerste Kopfverletzungen erlitten.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen steht bereit. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa

Mindelheim.Der Mann war laut Polizeiangaben vom Sonntag in der Nacht mit seinem Fahrrad in der Nähe von Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) unterwegs - in Schlangenlinien, ohne Licht und Helm. Ein Traktorfahrer bemerkte den Mann und stoppte. Der 60-Jährige prallte jedoch mit hoher Geschwindigkeit gegen das Fahrzeug. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, ihn erwartet eine Strafanzeige.(dpa)