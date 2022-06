Wunsiedel Betrunken und ohne Führerschein: Autofahrer will Frau helfen

Ein betrunkener Autofahrer ist in Oberfranken auf dem Weg zu seiner schwangeren Ehefrau von der Polizei angehalten worden - sie hatte über Schmerzen geklagt. Der 45-Jährige war am Freitag bei Selb (Landkreis Wunsiedel) von der Polizei kontrolliert worden, die einen stark erhöhten Blutalkoholwert feststellte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auch einen Führerschein hatte der Mann nicht.

dpa