Pentling Betrunken und ohne Führerschein beim Dieselklau

Diebstahl, Alkohol am Steuer und kein Führerschein: Ein Autofahrer soll bei Regensburg gleich mehrmals gegen das Gesetz verstoßen haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 40-Jährige sein Auto in einer Pannenbucht an einer Baustelle der A3 abgestellt und das Fahrzeug verlassen. Ein Mitarbeiter der Baustelle bei Pentling bemerkte den Mann und verständigte am Dienstag die Polizei.

dpa