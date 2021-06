Anzeige

Polizei Betrunken Unfall gebaut: Traktor kippt um Der Traktor eines 25-Jährigen kippte nach einem Crash in einem Wohngebiet im niederbayerischen Pilsting um.

Die Leuchtschrift „Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Pilsting.Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 25 Jahre alte Traktorfahrer in Pilsting (Landkreis Dingolfing-Landau) auf seiner Fahrt durch ein Wohngebiet mit einem am Straßenrand geparkten Auto zusammengestoßen.

Daraufhin verkeilte sich der Traktor am Freitagabend so sehr, dass er umkippte. Der hohe Alkoholpegel des 25-Jährigen dürfte nach Aussage der Polizei wohl die Ursache für den Unfall gewesen sein. Der Traktorfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 53.000 Euro.