Kriminalität Betrunkene Einbrecher stehlen Kochtopf und Bügeleisen Einen Einbruch mit ungewöhnlicher Beute haben zwei betrunkene Männer in Schwaben begangen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Nördlingen.Einen Kochtopf und ein Bügeleisen hätten ein 27-Jähriger und ein 28-Jähriger aus der Wohnung ihres Nachbarn gestohlen, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Dazu seien sie in der Nacht auf Montag über das Dach eines Mehrfamilienhauses geklettert, hieß es weiter. Durch das Badezimmerfenster gelangte einer der beiden dann in die Wohnung in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries).

Der Nachbar beobachtete die Männer und rief die Polizei. Warum sie sich gerade für diese Beute im Wert von nur 25 Euro entschieden hätten, müsse später noch ermittelt werden - bei Betrunkenen sei man da wenig erfolgreich: „Da kommt meistens nichts Vernünftiges bei raus“, sagte der Polizeisprecher.