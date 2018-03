Notfälle Betrunkene Frau erfriert auf Spielplatz In Mittelfranken kam eine etwa 50 Jahre alte Frau ums Leben. Passanten hatten ihre Leiche am Dienstagmorgen gefunden.

Mail an die Redaktion Die Polizei teilte mit, dass in Mittelfranken eine Frau ums Leben kam. Foto: Bastian Winter

Diespeck.Tragisches Unglück: Eine betrunkene Frau ist über Nacht auf einem Spielplatz im mittelfränkischen Diespeck erfroren. Passanten fanden die Leiche der knapp 50 Jahre alten Frau am frühen Dienstagmorgen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Zuerst hatte „Nordbayern.de“ über den Vorfall im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim berichtet. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.

