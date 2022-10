Polizei Betrunkene Frau soll Polizistin gebissen haben

Eine Betrunkene soll in München eine Polizistin in den Unterarm gebissen haben. Die Auseinandersetzung habe sich bei einer Kontrolle im Hauptbahnhof am Sonntagnachmittag entwickelt, teilte die Polizei am Montag mit. Die 43-Jährige, die laut Atemalkoholtest 2,6 Promille hatte, habe einen Platzverweis nicht befolgen wollen und nach Polizisten getreten und geschlagen, hieß es weiter. Daraufhin sei sie gefesselt und mit zur Dienststelle genommen worden, wo sie die Polizistin gebissen haben soll. Die 31-Jährige erlitt den Angaben zufolge Blutergüsse, konnte aber weiterarbeiten.

dpa