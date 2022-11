Main-Spessart Betrunkene Frau von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine betrunkene 53-Jährige ist im Landkreis Main-Spessart von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach dem Zusammenstoß sei sie auf die Straße in Eußenheim gestürzt und dort liegen geblieben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Wie es zu dem Unfall am Samstagabend kam, war zunächst unklar. An dem Auto des 55 Jahre alten Fahrers gebe es zudem keine Spuren. Die 53-Jährige kam in ein Krankenhaus. Ein Staatsanwalt verordnete bei ihr eine Blutentnahme.

dpa