Verkehr Betrunkene parkt in Autobahnausfahrt Eine sturzbetrunkene Autofahrerin hat auf der Ausfahrt der Autobahn 73 bei Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) ihren Wagen geparkt.

Mail an die Redaktion Zwei Polizeibeamte stehen zwischen Einsatzfahrzeugen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bad Staffelstein.Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die 42-Jährige nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest zu machen. Am Donnerstagmorgen soll die Fahrerin langsam auf der Autobahn gefahren und schließlich in der Ausfahrt zum Stehen gekommen sein. Beamte parkten das Auto schließlich um und stellten den Führerschein sicher. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer wurde eingeleitet.

