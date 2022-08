Kronach Betrunkene rammt Polizeiauto und versucht zu fliehen

Eine betrunkene Frau hat bei einer Polizeikontrolle in Oberfranken einen Streifenwagen gerammt und versucht, zu flüchten. Beamte hatten die 58-Jährige am Montag in Steinbach am Wald (Landkreis Kronach) angehalten, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Dabei sei sie rückwärts gegen das stehende Polizeiauto gefahren - ob mit Absicht, war zunächst unklar.

dpa