Starnberg Betrunkener 17-Jähriger klaut Palme

Ein betrunkener 17-Jähriger hat in Starnberg eine Palme geklaut und durch die Stadt getragen. Der Jugendliche war am Freitag dabei beobachtet worden, wie er die Palme nachts durch die Stadt schleppte, teilte die Polizei am Samstag mit.

dpa