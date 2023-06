Landkreis Kulmbach Betrunkener Autofahrer flieht mit hohem Tempo vor Polizei

Der Fahrer eines Kleintransporters ist im oberfränkischen Landkreis Kulmbach mit 1,6 Promille und rasantem Tempo vor der Polizei geflüchtet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 36-jährige Fahrer in der Samstagnacht versucht, sich in Stadtsteinach einer Kontrolle zu entziehen.

dpa