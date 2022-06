Anzeige

Wegen verlorenem Handy Betrunkener Badegast in Therme Erding rastet aus: SEK muss anrücken

Mail an die Redaktion In der nach eigenen Angaben größten Therme der Welt rastete ein Badegast völlig aus. −Symbolbild: Therme Erding

Ein 24 Jahre alter Badegast ist am späten Sonntagabend in der Therme Erding völlig ausgerastet - wegen eines verlorenen Handys. Am Ende musste sogar das SEK anrücken.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ging am Sonntag um kurz vor 22:30 Uhr ein Notruf über eine Bedrohungssituation mit Messer in der Therme ein. Ein Gast (24) aus Nürnberg konnte nach Ende seines Badeaufenthaltes sein Handy nicht mehr finden. Er beschuldigte die Mitarbeiter der Therme, dass diese mit dem Verlust etwas zu tun hätten.







„Vermutlich auch aufgrund seines Drogen- und Alkoholkonsums geriet er dermaßen in Rage, dass er die Mitarbeiter mit einem Messer bedrohte“, so ein Polizeisprecher. Durch die alarmierten Streifen konnte der Mann schnell in einer Ecke des Kassenbereiches isoliert werden. Diese wurden ebenfalls mit dem Messer bedroht und beleidigt. Da eine Gefährdung von Badegästen und Mitarbeitern nicht mehr gegeben war,

war ein sofortiges Einschreiten mit hoher Gefährdung für die Einsatzkräfte nicht notwendig.

Festnahme um kurz nach Mitternacht

Deshalb wurde zur Festnahme ein Spezialeinsatzkommando angefordert. Dieses konnte gegen 00:15 Uhr den Bedroher überwältigen und festnehmen. Aufgrund seines Drogen- und Alkoholkonsums wurde der 24-Jährige unter Polizeibegleitung ins Klinikum Erding zur Behandlung gebracht.

