Kriminalität

Betrunkener Dieb radelt mit zwei Rädern davon

Eine ausgewiesene Motorik hat ein betrunkener Fahrraddieb in Schwaben bewiesen. Der 26-Jährige stahl am Kissinger Bahnhof (Landkreis Aichach-Friedberg) am frühen Samstagmorgen zwei Räder und radelte auf einem davon, während er das andere lässig neben sich herschob, wie die Polizei mitteilte. Dabei bemerkte er allerdings nicht, dass Polizisten den Vorgang beobachtet hatten.