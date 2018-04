Kriminalität Betrunkener erzählt Polizisten von Drogenkonsum Sein Redefluss ist einem Betrunkenen in Unterfranken zum Verhängnis geworden. Der 27-Jährige wies eine Polizeistreife in Niedernberg (Landkreis Miltenberg) in der Nacht zum Sonntag nicht nur auf eine erst kurz zuvor beendete Fahrt mit seinem Auto, sondern auch auf seinen Drogenkonsum hin, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten waren auf den Mann aufmerksam geworden, weil er zu Fuß auf einer Kreisstraße unterwegs war.

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/Archiv

Niedernberg.Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Dann begann der Mann zu erzählen: von seinem Marihuana-Konsum am Vortag und seinem Heimweg per Auto, der an einer Tankstelle unterbrochen wurde, weil sein Fahrzeug nicht mehr ansprang. Er habe sich daraufhin zu Fuß auf den Rückweg gemacht und dabei die Polizisten getroffen. Denen übergab er auch eine kleine Menge Marihuana. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und des Besitzes von Betäubungsmitteln. Seinen Führerschein musste er abgeben.